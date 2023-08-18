الصين تقترب من انتزاع لقب أعلى دولة مصدرة للسيارات في العالم



أظهر بحث أجرته موديز (‏Moody’s Analytics‏) أن الصين في طريقها لتجاوز اليابان ‏كأكبر مصدر للسيارات في العالم بحلول نهاية عام 2023.‏



وقالت الوكالة في تقرير الأسبوع الماضي: "لقد نجحت الصين في تجاوز تداعيات ‏جائحة كوفيد-19 حيث تجاوزت كوريا الجنوبية في عام 2021 وألمانيا في عام ‏‏2022، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم".‏



وقال التقرير إن الصين تقترب الآن من اليابان، مضيفًا أن الفارق بلغ في المتوسط ‏نحو 70 ألف سيارة شهريًا في الربع الثاني، مقارنة بنحو 171 ألفًا في نفس ‏الفترة من العام الماضي.‏



كتب الاقتصاديون في الوكالة: "بهذه الوتيرة، تسير الصين على الطريق الصحيح ‏لتجاوز اليابان بحلول نهاية العام الجاري".‏



وفي النصف الأول من عام 2023، تضاعفت إيرادات تصدير المركبات ‏الكهربائية في الصين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقارنة، فإن ‏إجمالي صادرات السيارات من اليابان وتايلاند - والتي تشمل المركبات التقليدية ‏والمركبات الكهربائية - لم تشهد عودة بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.‏



ولدى الصين ميزة تنافسية في إنتاج خلايا بطاريات أيونات الليثيوم، والتي ‏استشهدت بها الوكالة في تقريرها كعامل يمنح شركات صناعة السيارات لديها ميزة ‏عندما يتعلق الأمر بتكاليف إنتاج السيارات الكهربائية.‏



هذا، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية في أبريل نيسان، قفزت مبيعات السيارات ‏الكهربائية إلى أكثر من 10 ملايين في عام 2022، حيث تتصدر الصين مبيعات ‏هذا النوع من المركبات، وتستحوذ على نحو 60٪ من السوق.‏