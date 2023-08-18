الصين تقترب من انتزاع لقب أعلى دولة مصدرة للسيارات في العالم
أظهر بحث أجرته موديز (Moody’s Analytics) أن الصين في طريقها لتجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم بحلول نهاية عام 2023.
وقالت الوكالة في تقرير الأسبوع الماضي: "لقد نجحت الصين في تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 حيث تجاوزت كوريا الجنوبية في عام 2021 وألمانيا في عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم".
وقال التقرير إن الصين تقترب الآن من اليابان، مضيفًا أن الفارق بلغ في المتوسط نحو 70 ألف سيارة شهريًا في الربع الثاني، مقارنة بنحو 171 ألفًا في نفس الفترة من العام الماضي.
كتب الاقتصاديون في الوكالة: "بهذه الوتيرة، تسير الصين على الطريق الصحيح لتجاوز اليابان بحلول نهاية العام الجاري".
وفي النصف الأول من عام 2023، تضاعفت إيرادات تصدير المركبات الكهربائية في الصين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقارنة، فإن إجمالي صادرات السيارات من اليابان وتايلاند - والتي تشمل المركبات التقليدية والمركبات الكهربائية - لم تشهد عودة بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ولدى الصين ميزة تنافسية في إنتاج خلايا بطاريات أيونات الليثيوم، والتي استشهدت بها الوكالة في تقريرها كعامل يمنح شركات صناعة السيارات لديها ميزة عندما يتعلق الأمر بتكاليف إنتاج السيارات الكهربائية.
هذا، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية في أبريل نيسان، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية إلى أكثر من 10 ملايين في عام 2022، حيث تتصدر الصين مبيعات هذا النوع من المركبات، وتستحوذ على نحو 60٪ من السوق.