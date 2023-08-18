أسعار النفط تتجه لتحقيق خسائر أسبوعية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

تتجه أسعار النفط لإنهاء سلسلة مكاسب دامت سبعة أسابيع الجمعة 18 أغسطس آب بفعل مخاوف إزاء نمو الطلب في الصين مع تباطؤ اقتصادها وفي ظل احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
             
ولم يطرأ تغير يذكر على خامي القياس الرئيسيين اليوم الجمعة إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أي ما يعادل 0.1%، إلى 80.49 دولار للبرميل بينما استقر خام برنت دون تغير عند 84.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش.
             
ويحد من أسعار النفط تركيز الفدرالي الأميركي على احتواء التضخم في ضوء بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع.
             
وأعلنت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجع الأسبوع الماضي في إشارة إلى أن سوق العمل التي لا تزال تشهد شحًا في العمالة قد تدفع الفدرالي الأميركي لمواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية.
             
وجاء التقرير في أعقاب تقارير اقتصادية قوية أخرى، من بينها تقرير مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة، أشارت جميعها إلى احتمال أن يتمسك الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
             
وتفاقمت المخاوف بسبب مجموعة جديدة من البيانات الصينية التي أشارت إلى أن اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يفقد الزخم سريعا منذ الربع الثاني من العام.

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