شركة صينية تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة



تقدمت شركة Evergrande الصينية، وهي أكبر مطور عقاري مثقل بالديون في العالم، بطلب الحماية من الدائنين في محكمة الإفلاس في نيويورك.

وطلبت الشركة الحماية بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأميركي، الذي يحمي الشركات غير الأميركية التي تخضع لإعادة الهيكلة من الدائنين الذين يأملون في مقاضاتهم أو ربط الأصول في الولايات المتحدة.

وكذلك تقدمت Tianji Holdings، وهي شركة تابعة لـ Evergrande،وشركتها الفرعية Scenery Journey، بطلب الحماية بموجب الفصل 15 في محكمة الإفلاس في مانهاتن، وفقًا للوثائق.

ويأتي طلب Evergrande وسط مخاوف من أن مشاكل قطاع العقارات في الصين قد تمتد إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد، الذي شهد بالفعل نموًا متعثرًا.

وفي الآونة الأخيرة، كانت Country Garden، التي كانت واحدة من أكبر المطورين في الصين، تكافح من أجل سداد مدفوعات السندات المقومة بالدولار الأميركي وأصدرت تحذيرًا بشأن الأرباح.

وأوقفت الشركة التداول في ما لا يقل عن 10 من سندات اليوان المتداولة في البر الرئيسي الصيني، وفقًا لرويترز.