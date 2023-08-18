أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الجمعة 18-8-2023

يتزايد البحث عن أسعار السلع المرتبطة بسعر الدولار وبصفة خاصة أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة، وذلك وسط حالة من التكهنات بوجود تعويم جديد فى الفترة المقبلة ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في سوق الصاغة حيث حافظت على استقرارها في بداية التعاملات اليوم الجمعة.

سعر الذهب اليوم في مصر "شراء"



بلغ سعر عيار الذهب 24 نحو 2611 جنيهًا، وحقق سعر عيار الذهب 21 نحو 2285 جنيهًا، وبلغ سعر عيار الذهب 18 نحو 1958 جنيهًا، وتداول سعر عيار الذهب 14 عند 1523 جنيهًا، سجل سعر جنيه الذهب 18280 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر "بيع"



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2582 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2260 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1937 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1506 جنيهات.