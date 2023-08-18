أسعار الذهب تنتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهر مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر يوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1892.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس آذار أمس الخميس. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1922.90 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وهو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف".

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.78 دولار.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.