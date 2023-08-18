نتيجة مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

تعرض فريق الشباب للخسارة في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، أمام الوحدة، بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي ، وقد حضر قائد الفريق الأرجنتيني إيفر بانيجا المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالعزيز.

نتيجة مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

تشكيلة فريق الشباب في مباراته ضد الوحدة كانت على النحو التالي: كيم سيونج، فواز الصقور، إياجو سانتوس، نادر الشراري، متعب الحربي، حسين القحطاني، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، تركي العمار، حبيب ديالو، عبدالله الجوعي.

في الدقيقة 26 من المباراة، أهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا ركلة جزاء لصالح فريق الشباب، حيث تصدى حارس المرمى عبدالقدوس عطية ببراعة للكرة ، ومن ثم تمكن فريق الوحدة من تسجيل هدفين عن طريق أنسيلمو دي مورايس وحسين العيسى، مما جعل تلك اللحظة هي نقطة تحول في المباراة.

تمكن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس من تسجيل أول أهداف فريق الوحدة في المباراة، في الدقيقة 44، برأسية رائعة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث سجل حسين العيسى الهدف الثاني لفريق الوحدة، بعد تمريرة عرضية من عبدالعزيز نور، في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتفوق فريق الوحدة بنتيجة 2-0 على فريق الشباب.

في الشوط الثاني، تمكن المغربي جواد الياميق من تسجيل هدف لصالح فريق الشباب، عن طريق الخطأ في مرماه، قبل دقيقتين فقط من تسجيل يحيى النجعي هدف الوحدة الثالث في الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة، انتهت المباراة بفوز فريق الوحدة على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب الملك عبدالعزيز. وبذلك يضيف فرسان مكة أول ثلاث نقاط لرصيدهم في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وبعد هذه النتيجة، يحتل فريق الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق الشباب في المركز الثاني عشر ولديه نقطة واحدة فقط.