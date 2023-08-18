نتيجة مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

بث مباشر
بوابة الفجر

تعرض فريق الشباب للخسارة في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، أمام الوحدة، بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي ، وقد حضر قائد الفريق الأرجنتيني إيفر بانيجا المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالعزيز.

نتيجة مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

تشكيلة فريق الشباب في مباراته ضد الوحدة كانت على النحو التالي: كيم سيونج، فواز الصقور، إياجو سانتوس، نادر الشراري، متعب الحربي، حسين القحطاني، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، تركي العمار، حبيب ديالو، عبدالله الجوعي.

في الدقيقة 26 من المباراة، أهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا ركلة جزاء لصالح فريق الشباب، حيث تصدى حارس المرمى عبدالقدوس عطية ببراعة للكرة ، ومن ثم تمكن فريق الوحدة من تسجيل هدفين عن طريق أنسيلمو دي مورايس وحسين العيسى، مما جعل تلك اللحظة هي نقطة تحول في المباراة.

تمكن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس من تسجيل أول أهداف فريق الوحدة في المباراة، في الدقيقة 44، برأسية رائعة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث سجل حسين العيسى الهدف الثاني لفريق الوحدة، بعد تمريرة عرضية من عبدالعزيز نور، في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتفوق فريق الوحدة بنتيجة 2-0 على فريق الشباب.

في الشوط الثاني، تمكن المغربي جواد الياميق من تسجيل هدف لصالح فريق الشباب، عن طريق الخطأ في مرماه، قبل دقيقتين فقط من تسجيل يحيى النجعي هدف الوحدة الثالث في الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة، انتهت المباراة بفوز فريق الوحدة على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب الملك عبدالعزيز. وبذلك يضيف فرسان مكة أول ثلاث نقاط لرصيدهم في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وبعد هذه النتيجة، يحتل فريق الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق الشباب في المركز الثاني عشر ولديه نقطة واحدة فقط.

 

الشباب الشباب أمام الوحدة الشباب ضد الوحدة الشباب ضد الوحدة مباشر مباراة الشباب اليوم مباشر يوتيوب مباراة الشباب اليوم مباشر تويتر مباراة الشباب اليوم مباشر يلا كورة الساعة كم مباراة الشباب اليوم الشباب لايف الشباب مباشر الشباب مباشر اليوم الشباب والوحدة الشباب والوحدة بث مباشر الشباب والوحدة مباشر أهداف مباراة الشباب والوحدة الوحدة بث مباشر بث مباشر الشباب اليوم بث مباشر الشباب والوحدة بث مباشر مباراة الشباب والوحدة تشكيل مباراة الشباب أمام الوحدة ماتش الشباب والوحدة مباراة الشباب والوحدة مباراة الشباب اليوم بث مباشر مباراة الشباب اليوم مباشر مباراة الشباب اليوم مباشرة مباراة الشباب اليوم مباشرة الان مباراة الشباب بث مباشر مباراة الشباب ضد الوحدة مباراة الشباب مباشر مباراة الشباب والوحدة بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والوحدة بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب الان مشاهدة مباراة الشباب اليوم مباشر مشاهدة مباراة الشباب بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب مباشر الان مشاهدة مباراة الشباب والوحدة مواجهات الشباب والوحدة موعد مباراة الشباب والوحدة
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة Inter Miami vs Nashville: كورة لايف الآن مشاهدة انتر ميامي وناشفيل اليوم في نهائي الدوري الأمريكي [شاهد ميسي]

بث مباشر مباراة إنتر ميامي تويتر ( 0 - 0 ): يلا كورة لايف مشاهدة مباراة انتر ميامي وناشفيل بث مباشر اليوم يلا شوت

أهداف مباراة الهلال والفيحاء اليوم 19-08-2023 في الدوري السعودي [ حفل نيمار ]

أهداف مباراة الاتحاد والطائي اليوم 19/08/2023 في الدوري السعودي (صيام بنزيما)

نسر جديد.. موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة

عاجل..مصر تجذب استثمارات بقيمة 66 مليار دولار خلال 10 سنوات

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل.. ضربة لـ كولر

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز التعاون على النصر بثنائية