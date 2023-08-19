ليفربول يحقق فوزاً هاما علي نظيره بورنموث في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم يلا شوت

في مباراة جمعت بين ليفربول وبورنموث على ملعب "آنفيلد"، حقق الفريق الأحمر فوزًا ثمينًا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024.

افتتح بورنموث التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق أنطوان سيمنيو، إلا أن لويس دياز نجح في تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 28، ومنح النجم المصري محمد صلاح التفوق للفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني، تعرض ماك أليستر لاعب ليفربول الجديد للطرد المباشر في الدقيقة 58، قبل أن يختتم ديوجو جوتا ثلاثية ليفربول في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز، حصد ليفربول ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بعد تعادله في المباراة الأولى ضد تشيلسي. بينما توقف رصيد بورنموث عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.