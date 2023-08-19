ملخص مباراة ليفربول وبورنموث (3-1) اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم يلا شوت

جوووووووووووووووووووووول .. ديوجو جوتا يسجل هدف ليفربول الثالث ، هدف جوتا جاء بعد صاروخية من دومينيك سوبوسلاي تصدى لها الحارس نيتو لتجد جوتا بالمرصاد

انتهت احداث الشوط الأول من اللقاء ، وجاء هدف محمد صلاح ، فى مرمى بورنموث، فى الدقيقة 37 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول، بنتيجة 2 - 1.

جوووووووووووووووووووووووول .. محمد صلاح يسجل أول أهداف الموسم في مرمى بورنموث من ركلة جزاء ، هدف محمد صلاح جاء في مرمى بورنموث بعد تصدي نيتو لـ ركلة جزاء ليتابعها المصري في مرمى الضيوف

جوووووووووووووووووووووووول رائع لصالح فريق ليفربول عن طريق لويس دياز يسجل هدف التعادل ، الهدف جاء بعد تمريرة من ديوجو جوتا لـ لويس دياز الذي يستلم ويسدد بطريقة رائعة وظهره للمرمى ليسجل التعادل لأصحاب الأرض

تسديدة من سولانكي ولكنها أيضًا خارج الملعب بعيدة عن مرمى أليسون بيكر في الدقيقة 19 وفي نفس الدقيقة صاروخية من كودي جاكبو بعد تمريرة محمد صلاح ولكن الهولندي تسديدته بعيدة عن المرمى

جووول لصالح بورنموث عن طريق أنتوين سيمنيو ، الهدف جاء بعد استلام خاطئ من أرنولد للكرة لينطلق دومينيك سولانكي ويخطفها منه روبرتسون لتجد الكرة سيمينيو الذي يطلقها صاروخية في مرمى أليسون بيكر

نرحب بزوار ومتابعي موقع الفجر الكرام، حيث نقدم لكم تغطية حية بالفيديو لمباراة ليفربول وبورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سنوافيكم بآخر التطورات والأحداث المهمة خلال المباراة، بالإضافة إلى تحليل الأداء الفردي والجماعي للفريقين. نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة ومثيرة.

تفصلنا دقائق عن أنطلاق صافرة الشوط الأول ، وأعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة بورنموث، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حراسة المرمى: أليسون بيكر ، خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون ، وخط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو ، الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

سيكون مشاهدة مباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 يوم السبت الموافق 19 أغسطس، وستقام المباراة على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، وسيشارك فيها نجم ليفربول محمد صلاح.

انتهت مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل بهدف لكل فريق. وشهدت المباراة انفعالًا من النجم المصري محمد صلاح تجاه مدربه الألماني يورجن كلوب، حيث قرر كلوب استبدال صلاح في الدقيقة 77 باللاعب بين دوك، مما أثار انزعاج صلاح الذي كان يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد بتسجيله هدفًا في افتتاحية الدوري الإنجليزي مع ليفربول للمرة السابعة على التوالي، ولكن تم إحباط فرصته بالتبديل.

ما هو موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 ؟

سيحل الفريق الأول لكرة القدم في نادي بورنموث ضيفًا على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، لمواجهة ليفربول في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، البحرين، اليمن، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2023/2024 ؟

ستنقل قنوات بين سبورت القطرية مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على فضائياتها المشفرة فقط وبتعليق عربي وإنجليزي.

وتتيح بين كونكت خدمة البث المباشر عبر الإنترنت للمباريات التي تذيعها، ولكن هذه الخدمة متاحة فقط للمشتركين في قنوات بين سبورت، وعبر اشتراك مدفوع.

سنقدم لكم فيا يلي تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة قمر صناعي: سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق التردد: 11547 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شوت اليوم

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي 2023/2024

حراسة المرمى أليسون بيكر. خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكسندر أرنولد. خط الوسط سوبيسلاي - ماك أليستر - كودي جاكبو. الهجوم محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

إليكم تشكيل بورنموث المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023/2024.

حراسة المرمى نيتو. خط الدفاع كريكيز - سينيسي - إليا زبارني - أرونز. خط الوسط بيبينج - جو روثويل - أنتوني - ريان كريستي. الهجوم بروكس - سولانكي.

من المتوقع أن يحقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، رقمًا قياسيًا جديدًا في مباراة الفريق أمام بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتطلع صلاح إلى مواصلة تألقه وتسجيل المزيد من الأهداف لفريقه.

ستقام المباراة بعد غدٍ السبت، على ملعب أنفيلد رود، معقل ليفربول. وبعد تعادل الفريق في المباراة السابقة أمام تشيلسي، يسعى صلاح وزملاؤه للفوز في هذه المباراة وتحقيق نقاط ثلاثة هامة.

صلاح، الذي يعد أحد أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي، يتميز بمهاراته الاستثنائية وقدرته على تسجيل الأهداف. ومن المحتمل أن يكون له دور كبير في مباراة بورنموث، حيث يسعى لمساعدة فريقه على تحقيق الفوز وتحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته.

باعتباره لاعبًا موهوبًا ومتميزًا، يتابع الجماهير والمشجعون بشغف تحركات وأداء صلاح في المباريات. ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير في نتيجة المباراة وأن يسجل هدفًا مهمًا لصالح فريقه.

يتطلع محبو ليفربول والمشجعون إلى مشاهدة صلاح يحقق هذا الرقم القياسي الجديد ويواصل تألقه في المباراة المقبلة. يعد صلاح رمزًا للفريق ويحظى بتقدير كبير من قبل الجماهير، وهو جاهز لتقديم أفضل أداء له والمساهمة في نجاح ليفربول في هذه المباراة المهمة.