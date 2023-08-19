نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث (3-1) الدوري الإنجليزي (هدف محمد صلاح)

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي .. يلا شوت

نستعرض أخبار مباراة ليفربول وبورنموث اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة من البداية وحتى إعلان نتيجة المباراة

«أحداث المباراة»

ق1: انطلاق المباراة.

ق3: جوووول.. أنطوان سيمنيو يسجل الهدف الأول لصالح بورنموث.

ق10: سيطرة من جانب ليفربول للبحث عن تعديل النتيجة.

ق15: بورنموث يشكل خطورة على مرمى ليفربول حتى الآن.

ق22: جاكبو يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق27: جوووول... دياز يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول بعد تمريرة من جوتا.

ق36: جوووول... محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول من ركلة جزاء تصدى لها الحارس ولكن يحرزها من المتابعة.

ق40: تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب.

ق45+4: انتهاء الشوط الأول.

ق46: انطلاق الشوط الثاني.

ق55: ركنية لصالح ليفربول من الجهة اليسرى ولكن تمر دون خطورة.

ق58: الحكم يشهر البطاقة الحمراء لماك إليستر لاعب ليفربول بعد تدخله بقوة على لاعب برايتون.

ق62: جوووول... جوتا يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول بعد تسديدة من سوبسلاي.

ق80: تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب.

ق90+6: انتهاء المباراة.