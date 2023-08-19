بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي .. يلا شوت
نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث (3-1) الدوري الإنجليزي (هدف محمد صلاح)
نستعرض أخبار مباراة ليفربول وبورنموث اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة من البداية وحتى إعلان نتيجة المباراة
«أحداث المباراة»
ق1: انطلاق المباراة.
ق3: جوووول.. أنطوان سيمنيو يسجل الهدف الأول لصالح بورنموث.
ق10: سيطرة من جانب ليفربول للبحث عن تعديل النتيجة.
ق15: بورنموث يشكل خطورة على مرمى ليفربول حتى الآن.
ق22: جاكبو يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.
ق27: جوووول... دياز يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول بعد تمريرة من جوتا.
ق36: جوووول... محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول من ركلة جزاء تصدى لها الحارس ولكن يحرزها من المتابعة.
ق40: تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب.
ق45+4: انتهاء الشوط الأول.
ق46: انطلاق الشوط الثاني.
ق55: ركنية لصالح ليفربول من الجهة اليسرى ولكن تمر دون خطورة.
ق58: الحكم يشهر البطاقة الحمراء لماك إليستر لاعب ليفربول بعد تدخله بقوة على لاعب برايتون.
ق62: جوووول... جوتا يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول بعد تسديدة من سوبسلاي.
ق80: تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب.
ق90+6: انتهاء المباراة.