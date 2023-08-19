الزراعة: مصر الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا والثالثة عالميا في إنتاج الأسماك

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل تعاون المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة وشركة أعلاف صينية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي.

وقال الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تولى قطاع الثروة السمكية أهمية كبرى، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الوزير للباحثين بضرورة تكثيف الجهود لإيجاد الحلول اللازمة في مواجهة التحديات العالمية من خلال تطوير قطاع البحث العلمي.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، حريصون على تبادل الخبرات مع المؤسسات والشراكات الأخرى لإنتاج أعلاف الأسماك بأنواعها، والدور الإرشادي الخاص بمربيين الأسماك، موضحا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إنتاج الأسماك والأولي على القارة الإفريقية، والشرق الأوسط.

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