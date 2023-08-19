ملخص ونتيجة مباراة توتنهام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر اليوم يلا شوت

قمة الجولة الثانية tottenham-vs-man-united اليوم، يترقب عشاق كرة القدم مباراة قوية بين فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

وتنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير متاحة للمشاهدة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، والتي حصلت حصريًا على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتواجه فريقا توتنهام ومانشستر يونايتد في لقاء الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" لموسم 2023-2024.

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا في أولى مبارياته في البريميرليج على حساب وولفرهامبتون بهدف نظيف، بينما تعادل توتنهام في مباراته الأولى مع برينتفورد بهدفين لكل منهما.

موقف توتنهام ومانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، أما أصحاب الأرض توتنهام فيتواجد في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

عشاق كرة القدم يترقبون مواجهة قوية في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث يلتقي فريقا توتنهام ومانشستر يونايتد، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

يسعى فريق توتنهام إلى كسر سجله السلبي أمام مانشستر يونايتد، حيث لم يحقق سوى فوزًا واحدًا في آخر 9 مباريات جمعتهما في البريمرليج، وخسر الفريق في 6 مباريات وتعادل في مباراتين. ومنذ فوز توتنهام بنتيجة 6-1 على مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد عام 2020، فشل الفريق في تحقيق أي انتصار على الشياطين الحمر في 6 مباريات جمعتهما، حيث خسر 5 مباريات وتعادل في واحدة.

وكان توتنهام قد افتتح موسمه الجديد بالتعادل الإيجابي ضد برينتفورد بهدفين لكل منهما، بينما حقق مانشستر يونايتد فوزًا قاتلًا على وولفرهامبتون بهدف نظيف.

من المتوقع أن يكون لقاء الفريقين مثيرًا ومثيرًا للاهتمام، حيث يضع كلًا منهما آمالًا كبيرة في تحقيق الفوز، وسيحاول توتنهام استغلال عامل الميدان والجماهير، حيث سيلعب على أرضه وبين جماهيره، بينما سيلعب مانشستر يونايتد خارج ملعبه.

وسيكون للفرق الاثنتين إضافة عدة عوامل إلى أدائهما، حيث يضطر كلاهما للعب دون بعض لاعبيه الأساسيين المصابين. وسيلعب توتنهام دون هاري كين، بسبب اصابته في الكاحل، بالإضافة إلى غياب سون هيونغ-مين، بسبب المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وسيلعب مانشستر يونايتد دون إدينسون كافاني، بسبب اصابته في الفخذ.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:

حراسة المرمى: أندرية أونانا. خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو. خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ميسون ماونت. خط الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، جارناتشو.

«أحداث مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام»

ق1: انطلاق المباراة.

ق5: سيطرة من جانب مانشستر يونايتد للبحث عن الهدف الأول.

ق15: تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي مانشستر يونايتد في وسط الملعب.

ق30: 6 محاولات على المرمى للاعبي مانشستر يونايتد مقابل محاولة وحيدة لتوتنهام .

ق40: استفاقة هجومية للاعبي توتنام ومحاولات لخطف هدف قبل نهاية الشوط.

ق45+3: انتهاء الشوط الأول.

ق46: انطلاق الشوط الثاني.

ق50: جووووول... باابي سار يسجل الهدف الاول لصالح توتنهام.

ق66: خروج أنتوني ونزول إريكسين من جانب مان يوناياتد.

ق83: جوووول ... بن دافيز يسجل الهدف الثاني لصالح توتنهام.

ق90: مان يونايتد يسطير على الكرة من أجل العودة للمباراة.

ق90+9: انتهاء المباراة.