اهداف مباراة الهلال والفيحاء (1-1) الدوري السعودي وحفل تقديم نيمار

حسم التعادل الإيجابي 1-1، مباراة الهلال والفيحاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية، من دوري روشن للمحترفين «الدوري السعودي».

احداث الشوط الأول ، وأفتتح فريق الفيحاء التسجيل عن طريق فاشيون سكالا في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وذلك بعدما سجل ميشايل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة الحادية عشر، لكنه تم إلغاؤه بداعي التسلل.

جووووووووووووووووول عبد الله الحمدان يسجل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20 بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفيحاء ليصوب بقوة في الشباك



جوووووووووووووووول ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما توغل وراوغ مدافع الهلال وصوب بمهارة في شباك الزعيم

جوووووووووووووووول ديلجادو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 10 بعدما حول تمريرة مالكوم داخل منطقة الجزاء إلى شباك الفيحاء ، الغي بداعي التسلل

الهلال يلتقي الفيحاء، اليوم السبت، على استاد ملك فهد الدولي، في إطار الأسبوع الثاني من دوري روشن. ، ودفع جيسوس المدير الفني للهلال بالبرازيلي المتألق مالكوم في تشكيله أمام الفيحاء اليوم، بعد نجاحه في تسجيل هاتريك أمام أبها في المباراة الماضية.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الهلال والفيحاء، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، حيث سيتم تقديم اللاعب البرازيلي نيمار مع ناديه الجديد الهلال. ويترقب الملايين هذا الحفل الكبير، الذي يعتبر من أبرز الأحداث الرياضية في العالم، والذي يعكس شغف جماهير كرة القدم باللاعبين الكبار والانتقالات بين الأندية.

وستجمع المباراة بين فريقي الهلال والفيحاء، في مواجهة مثيرة ستقام مساء اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يلتقي الهلال والفيحاء في مباراة تجمع بين فريقين قويين في المنافسة على الصدارة.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث ينتظر أن يقدم الزعيم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للجماهير قبل المباراة.

أثارت صفقة الهلال السعودي مع قائد المنتخب البرازيلي نيمار، البالغ من العمر 31 عامًا، جدلا واسعا في عالم كرة القدم. وتم التعاقد مع نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة ضخمة للغاية. وأصبح نيمار خامس صفقة للهلال السعودي خلال الميركاتو الحالي، بعد التعاقد مع مالكوم، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وفي المقابل، افتتح الهلال السعودي الموسم بقوة أمام أبها بعد الفوز عليه 3-1، ويعمل على مواصلة الانتصارات لبدء الموسم بأفضل شكل للمنافسة مبكرًا على اللقب. بينما فاز الفيحاء على الخليج السعودي 3-1، ويأمل في مواصلة مشواره بنتيجة إيجابية أمام الهلال السعودي.

وستجمع المباراة بين الهلال والفيحاء في مباراة قوية ستقام مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي. ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة المنافسة، حيث يحتل كلا الفريقين المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 3 نقاط لكل منهما. وستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لتحقيق فوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال والفيحاء بالدوري السعودي اليوم

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي والفيحاء – بث مباشر اليوم، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

من المتوقع أن يلتقي الهلال السعودي والفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي اليوم، وذلك على ملعب الفيحاء في الرياض. ويأتي ذلك بعد فوز الهلال في المباراة الأولى أمام أبها بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت منافسة قوية مع كل من الاتحاد السعودي والنصر. ستكون المباراة القادمة بين الهلال والفيحاء مثيرة ومنتظرة بشدة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة بالدوري السعودي

وتنطلق المباراة، بين الهلال السعودي والفيحاء- بث مباشر اليوم في الرياض ومن المنتظر أن تذاع على قناة SSC HD السعودية، وفق ما هو مقرر، وذلك بتعليق عيسى الحربين.

كيف أشاهد مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر؟

أصبحت مشاهدة المباريات عبر البث المباشر وسيلة مهمة لمتابعة الأندية المفضلة في عالم الرياضة اليوم. وبفضل التطورات التكنولوجية، يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشاتهم الخاصة، بغض النظر عن مكان تواجدهم. وفيما يتعلق بمباراة الهلال ضد الفيحاء، يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر العديد من المنصات الرقمية المختلفة، وذلك حسب تفضيلات كل شخص. فمن الممكن متابعة المباراة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، أو موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم على الإنترنت، أو منصات التواصل الاجتماعي التي تقدّم خدمة بث مباشر للأحداث الرياضية.

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر على قنوات الرياضية السعودية SSC، حيث تمتلك هذه المجموعة حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن، بشكل مباشر وحصري عبر قنواتها المشفرة.

بإمكانك تحميل تطبيق شاهد VIP ومشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء مباشر على الجوال.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال على موقع يوتيوب.

بإمكانك أيضا متابعة اللقاء بين الهلال والفيحاء عبر ال

تردد قناة SSC Extra الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

اسم القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح قناة SSC Extra (السعودية الرياضية) 12523 عمودي 27500 5/6

تشكيلة الهلال ضد الفيحاء

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

ملينكوفيتش سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز

سالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلغادو

تشكيلة الفيحاء ضد الهلال