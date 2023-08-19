اهداف مباراة الهلال ضد الفيحاء تويتر الشوط الثاني ( 1 - 1 ): مخلص مباراة الهلال والفيحاء اليوم {الدوري السعودي}

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم يلا شوت

تعثر فريق الهلال على ملعبه أمام فريق الفيحاء بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "الملك فهد الدولي" ضمن حسابات الجولة الثانية من دوري روشن موسم 2023-2024.

فريق الفيحاء حقق المفاجأة في أول 15 دقيقة من زمن أحداث المباراة عن طريق هدف سجله فاشيون ساكالا. ولم ينتظر فريق الهلال كثيرًا ليسجل التعادل، حيث جاء هدف "الزعيم" عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 20.

وشهدت المباراة حضور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والمغربي ياسين بونو في حفل تقديمهما للجماهير بعد انتقالهما رسميًا لصفوف "زعيم آسيا".

وبهذه النتيجة، خسر فريق الهلال أول نقطتين خلال مشواره في الدوري بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب أبها بنتيجة (3-1). وأصبح ترتيب الهلال في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وهو نفس رصيد فريق الفيحاء الذي جاء في المركز الخامس.

وفي ترتيب دوري روشن، يتصدر الثلاثي: الاتحاد - الأهلي - الاتفاق برصيد ست نقاط، حيث حقق كل منهما فوزًا في المباراتين التي خاضوها في الموسم الحالي.

وشهدت هذه الجولة فوز فريق الاتحاد على فريق الطائي بنتيجة (2-0)، وفوز فريق الأهلي على فريق الخليج بنتيجة (3-1)، وكذلك فوز فريق الاتفاق على فريق الحزم بنتيجة (2-0).