ترتيب الدوري السعودي .. الاتحاد يقتسم صدارة الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الإتحاد والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

اتحاد جدة يقتسم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم مع أهلي جدة بعد فوزه على ضيفه الطائي 2-0 في المرحلة الثانية من المسابقة.

وتمكن الفيحاء من إقناص تعادل ثمين 1-1 على ملعب الهلال، حيث سيطر الأخير على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكنه فشل في اختراق دفاع الفيحاء بفضل تألق حارس مرمى الطائي فيكتور براجا.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق الفيحاء من تسجيل هدف التقدم عن طريق فاشيون ساكالا في الدقيقة 15، ولكن عبد الله الحمدان سجل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20.

وفي مباراة أخرى، اقتنص فريق أبها فوزًا ثمينًا من ضيفه الرائد 1-0.

وعلى استاد الأمير عبد الله الفيصل، سيطر فريق اتحاد جدة على مجريات المباراة تمامًا في الشوط الأول، لكنه عجز عن التسجيل بفضل تألق حارس مرمى الطائي فيكتور براجا.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق اتحاد جدة من التقدم بهدف عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 54، وأكد صالح العمري فوز الفريق بتسجيله هدفًا آخر في الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتصدر جدول الترتيب مع أهلي جدة.

وبهذه النتائج، توقف رصيد فريق الطائي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.