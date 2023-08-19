أسعار الذهب تتراجع 70 جنيها خلال تعاملات الاسبوع بعد عودة الثقة في الجنيه

سيطر التذبذب على أداء الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي وذلك بعد بداية عنيفة للذهب دفعته إلى الارتفاع بشكل قوي، قبل ان يتراجع مع هبوط اسعار الدولار في أسواق الصاغة مقابل الجنيه أو ما يعرف بالدولار التحوطي الذي يحتسب بناء عليه سعر الاوقية وعيارات الذهب بالجنيه.

أسعار الذهب تخسر 70 جنيه للجرام:



شهدت اسعار الذهب حسب تقريرجولد بيليون الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي هبوطا بنسبة 3% ليفقد 70 جنيه من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع عند 2430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

واستقر سعر جرام الذهب الاكثر شيوعا عند مستوي 2260 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 5 جنيهات إلى 2255 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18040 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم تتراحع.

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 2255 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 2577 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سجل 1933 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل 18080 جنيها للجرام.

اسعار الذهب عالميا:

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1922.90 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد لوكالة رويترز: "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وهو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف".

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.78 دولار.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.