بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2023-2024 | يلا شوت

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث دون تقطيع

جووول لصالح ليفربول عن طريق ديوجو جوتا ، تصويبة من سبوسلاي من خارج منطقة الجزاء لصالح ليفربول تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى جوتا الذي سدد الكرة في الشباك.

نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول بنتيجة هدفين لهدف واستطاع قائد منتخب مصر وليفربول احراز الهدف الأول له في هذا الموسم.

جووول لصالح ليفربول عن طريق محمد صلاح ، وصف الهدف - تصويبة من محمد صلاح من ركلة جزاء تصدى لها نيتو حارس المرمى ليتابع الكرة داخل شباك بورنموث.

جوووول لصالح ليفربول عن طريق لويس دياز ، وصف الهدف - تمريرة من جوتا إلى لويس دياز الذي استلم الكرة بشكل رائع ثم خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.

جووول لصالح بورنموث عن طريق أنتوين سيمنيو ، وصف الهدف - كرة قطعت من أليستر لاعب فريق ليفربول بعد تمريرة من فان دايك تصل إلى لاعبي بورنموث ليحاول المهاجم التسديد لكنها تصل إلى سيمنيو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، هدفان.

تايوو أونيي، نوتينجهام، هدفان.

لويس دياز، ليفربول، هدفان.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، هدفان.

يوان ويسا، برينتفورد، هدفان.

محمد صلاح، ليفربول، هدف.

ديوجو جوتا، ليفربول، هدف.

هارفي بارنز، نيوكاسل يونايتد، هدف.

رودري، مانشستر سيتي، هدف.

سيمون أدينجرا، برايتون، هدف.

جارود بوين، وست هام، هدف.

رفاييل فاران، مانشستر يونايتد، هدف.

 

نرحب بزوار ومتابعي موقع الفجر الكرام، حيث نقدم لكم تغطية حية بالفيديو لمباراة ليفربول وبورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سنوافيكم بآخر التطورات والأحداث المهمة خلال المباراة، بالإضافة إلى تحليل الأداء الفردي والجماعي للفريقين. نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة ومثيرة.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية في الجولة الثانية من البريميرليج بين فريق ليفربول ونظيره بيرنلي، حيث يسعى الريدز لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط. ويأمل محمد صلاح في تسجيل هدفه الأول في البطولة هذا الموسم، بعدما تم تبديله في المباراة الأولى دون تسجيل أي هدف، حيث تعادل ليفربول بهدف لكل فريق أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يمكن لمحبي كرة القدم متابعة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر بث مباشر متاح على موقع "بوابة الفجر"، وتقام المباراة اليوم، وتعد فرصة للريدز لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط. وتتوفر العديد من القنوات الناقلة للمباراة، حيث يمكن مشاهدتها عبر قنوات beIN Sports ومن المتوقع أن يبدأ كلا الفريقين بالتشكيل المتوقع لهم، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

من هنا ومتابعة لحظة بلحظة عند إنطلاق صافرة المباراة، يتطلع عشاق كرة القدم حول العالم إلى مواجهة النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول القادمة، حيث يسعى صلاح لتسجيل الأهداف والمساهمة في صناعة الأهداف بعدما قدّم أداءً مميزًا في المباراة الأولى، وتمكّن من صناعة هدف لفريقه في شباك تشيلسي، الذي سجله اللاعب الكولومبي لويس دياز، ليحقق بذلك مساهمته الأولى في الموسم الحالي.

ما هو موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

تقام مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.
بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي يلا شوت

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

قناة بين سبورت بريميوم 1، الناقل لمشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم.

 بين سبورت بريميوم 1 ضمن قمر نايل سات

التردد (ميجا هرتز)11013
معدل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ6\5

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

حراسة المرمىأليسون بيكر.
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكسندر أرنولد.
خط الوسطسوبيسلاي - ماك أليستر - كودي جاكبو.
الهجوممحمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

إليكم تشكيل بورنموث المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023/2024.

حراسة المرمىنيتو.
خط الدفاعكريكيز - سينيسي - إليا زبارني - أرونز.
خط الوسطبيبينج - جو روثويل - أنتوني - ريان كريستي.
الهجومبروكس - سولانكي.

أشار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إلى أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، وذلك ردًا غير مباشر على الأخبار التي تحدثت عن اقتراب انتقاله إلى الدوري السعودي عبر نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وجاء تصريح صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي على منصة إكس، حيث أكد أن الدوري الإنجليزي يتميز بالرغبة والدراما والجمال، وهو ما يجعله الأفضل في العالم.

تداولت تقارير صحفية في وقت سابق أنباءً عن موافقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على الانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 ولكن ردّ مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على هذه الأخبار جاء بشكلٍ مختلف، حيث أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه وبورنموث في البريميرليج، أنه لا يوجد أي نية لرحيل أي لاعب جديد من ليفربول خلال فترة الانتقالات الجارية. 

كما أشار كلوب إلى أن الميركاتو لا يزال مفتوحًا ويمكن حدوث أي شيء في المستقبل بخصوص التعاقدات.

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