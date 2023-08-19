نتيجة وملخص اهداف مباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الإسباني

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على مضيفه ألميريا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

افتتح ألميريا التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق سيرجيو أريباس، إلا أن الإنجليزي جود بلينجهام سجل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، عاد بلينجهام ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60، قبل أن يساهم في الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدارة جدول ترتيب الفرق المشاركة في الدوري، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.