ملخص مباراة الهلال والفيحاء (1-1) اليوم في الدوري السعودي
ملخص مباراة الهلال والفيحاء (1-1) اليوم في الدوري السعودي
انتهت مباراة الهلال والفيحاء، بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
تقدم فاشون ساكالا بالهدف الأول في الدقيقة 15 لصالح فريق الفيحاء.
ثم تعادل الهلال عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 20.
وشهدت المباراة غياب كلا من المغربي ياسين بونو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.
وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري
خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش
خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو.
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