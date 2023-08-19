الهلال يتعادل مع الفيحاء في حضور نيمار بالدوري السعودي

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح ميشايل ديلجادو التسجيل لصالح الهلال في الدقيقة 11 من زمن المباراة، بصناعة من مواطنه مالكوم، ولكن حكم المباراة رفض احتساب الهدف بداعي التسلل.

تمكن فريق الفيحاء من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15، عن طريق فاشيون ساكالا بعد مراوغة سعود عبد الحميد وسدد الكرة في مرمى عبد الله المعيوف.

وفي الدقيقة 20، تمكن عبد الله الحمدان من تسجيل هدف التعادل لصالح نادي الهلال، من متابعة لتسديدة زميله ميشايل التي تصدى لها حارس الفيحاء، ليسددها في المرمى.

وبهذا التعادل، رفع كلا الفريقين رصيدهما إلى النقطتين الرابعة في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.