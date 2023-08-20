إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في مدينة كورسك الروسية

أصيب 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة لسكك الحديد في مدينة كورسك الروسية.



وقد أفادت وكالة تاس، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول روسي، بحطم طائرة مسيرة على سطح محطة للقطارات في مدينة كورسك الروسية.

وكان مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، زعم أن القوات الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات قائد "فاغنر" العسكرية، فيما فتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي "قضية جنائية" ضد بريغوجين بموجب المادة الخاصة "الدعوة إلى تمرد مسلح".

عملية عسكرية جديدة

بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل

وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

استفتاء لانفصال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

وقد أعلنت دونيتسك ولوغانسك، في 12 مايو 2014، استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين اللتين تقعان في حوض دونباس الشرقي في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

وكانت روسيا، حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.