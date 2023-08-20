رئيس جهاز " الصالحية الجديدة "يعقد اجتماعًا مع أصحاب المصانع المتوقفة لبحث إعادة تشغيلها



عقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز الصالحية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع المتوقفة عن مزاولة نشاطها بمدينة الصالحية الجديدة، للتعرف على المعوقات التي تسببت في توقف الأعمال، ومناقشة مقترحات الحل، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين، بهدف التعرف على أسباب توقف المصانع وبحث سبل إعادة تشغيلها، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.

وخلال اللقاء، استمع المهندس خالد شاهين إلى آراء ومقترحات أصحاب المصانع المتوقفة وسبل إعادة تشغيلها، حيث وعد ببذل الجهود والتواصل مع الجهات المختصة لعودة عجلة الإنتاج بتلك المصانع إلى العمل مرة أخرى.



وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه من بين المشكلات التي تم عرضها، مشكلة تسويق منتجات المصانع ولحل هذه المشكلة، تبنى رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة مبادرة لتشجيع الشركات العاملة في المدينة، على التعامل مع منتجات المصانع الموجودة بالمدينة.



وفي سياق متصل، وجه المهندس خالد شاهين، رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية بمدينة الصالحية الجديدة لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة، ولإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وفي ذات السياق، كثفت الإدارات المختصة بجهاز مدينة الصالحية الجديدة حملات النظافة والتجميل، وأعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية حفاظًا على سلامة المواطنين.



وشدد رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتأكيد على تفعيل منظومة الجمع المنزلي وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى والحفاظ على نظافة الشوارع الرئيسية، مع استمرار أعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق، والتواصل الدائم لحل مشاكل المواطنين.

