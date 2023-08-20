موانئ البحر الأحمر تتداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و631 شاحنة، و114 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1030 راكبا.. مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 9 سفن.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 5 آلاف و500 طن بضائع، و336 شاحنة، و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف و500 طن بضائع، و285 شاحنة، و37 سيارة.

وأوضحت أن السفينتين (الحرية 2، بوسيدون إكسبريس) غادرا ميناء سفاجا.. فيما جرى تداول 3 آلاف طن بضائع، و240 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (سينا، آيلة، بريدج) بميناء نويبع البحري.