الهند تفرض ضريبة 40 % على صادرات البصل

فرضت الهند ضريبة تصل إلى 40 % على صادرات البصل، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي من جهود كبح التضخم قبل انتخابات مهمة.

وجاء في إشعار لوزارة المالية أن الضريبة على الصادرات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، لتستمر حتى نهاية العام.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كميات البصل في الأسواق المحلية.

وارتفع التضخم في الهند إلى مستوى غير مسبوق منذ 15 شهرا مما دفع الحكومة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الغذاء المتنامية.

وتعهد مودي في خطاب للأمة يوم الثلاثاء الماضي بمكافحة التضخم، فيما يسعى إلى البقاء في المنصب لولاية ثالثة والفوز في الانتخابات الوطنية العام المقبل.