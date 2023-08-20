امتلاء منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 بالمئة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات جمعية (جي آي إي) التي تضم مشغلي البنى التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي  أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد أصبحت ممتلئة ممتلئة بنسبة 90.12 بالمئة، أي نحو 93 مليار متر مكعب في المجموع قبل شهرين ونصف شهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر المقبل.

 

و حسب المفوضية الأوروبية فإن امتلاء خزانات الاتحاد بنسبة 90 بالمئة يغطي ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز في فصل الشتاء بطوله، في حين تختلف مستويات امتلاء الخزانات حسب الدولة، من 77 بالمئة في لاتفيا إلى أكثر من 99 بالمئة في إسبانيا، مرورا بـ 84 بالمئة في فرنسا.

Elfagr.org
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