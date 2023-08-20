ارتفاع احتياطيات روسيا من الذهب إلى نحو 146 مليار دولار خلال يوليو

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب في روسيا الاتحادية الشهر الماضي بنسبة 0.2% إلى 145.783 مليار دولار مقارنة بـ 142.915 مليار دولار تم تسجيلها في الأول من الشهر نفسه.

وكشفت بيانات “البنك المركزي الروسي أن حجم احتياطيات الذهب بلغت بحلول الأول من أغسطس الجاري 74.9 مليون أوقية (2329.65 طن).

يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا في احتياطيات المعدن النفيس وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.

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