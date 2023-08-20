السعودية تطلق صندوقًا للاستثمار في التقنية الفائقة بـ750 مليون ريال

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت السعودية عن إطلاقها لصندوق بقيمة 750 مليون ريال للاستثمار المبكر في شركات التقنية الفائقة المحلية والعالمية، ضمن استراتيجية جديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتركز أولويات الاستراتيجية الجديدة لـ "كاوست" على البحث والنطوير والابتكار واستدامة البيئة والطاقة المتجددة  واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتستند الاستراتيجية على إرث "كاوست" ومكانتها الأكاديمية العالمية، حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى عالميًا من حيث "الاقتباسات لكل عضو هيئة التدريس"، وفقًا لتصنيف (كيو إس ) لعام 2021، فيما يُضمّن الإنتاج البحثي للجامعة في أهم 25% من المجلات العلمية الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم، وبحصة أكبر من مثيلاتها من الجامعات العريقة.

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