ملخص وأهداف نتيجة مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، ستُلعب هذه المباراة على ملعب كامب نو في إطار الجولة الثانية من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024

وحرصًا من بوابة الفجر، سنقدم لكم موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني، والتي تنطلق في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

«أحداث مباراة برشلونة وقادش اليوم»

ق1: انطلاق المباراة.

ق5: سيطرة من جانب برشلونة للبحث عن الهدف الأول.

ق10: تمريرات متتالية بين لاعبي برشلونة في وسط الملعب.

ق15: مرور رائع من لامين يامال لاعب برشلونة ولكن دون خطورة.

ق30: كرة عرضية من إيفان أليخو إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس مارك تير شتيجن.

ق45+3: انهاء الشوط الأول.

ق46: انطلاق الشوط الثاني.

ق50: برشلونة يستحوذ على الكرة داخل وسط ملعب قادش.

ق65: 15 محاولة لصالح برشلونة على المرمى مقابل 5 لصالح قادش.

ق73: ركلة حرة لصالح برشلونة في منتصف ملعب قادش بعد إعاقة بيدري.

ق82: جوووول... بيدري يسجل الهدف الأول لصالح برشلونة.

ق90+6: جوووول... فيران توريس يسجل الهدف الثاني لصالح برشلونة.

ق90+9: انتهاء المباراة.

تم إيقاف مدرب فريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، ولاعب الوسط البرازيلي رافينيا، عن مباراتين من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني. وبالتالي، سيغيب كل منهما عن مباراة الفريق اليوم ضد قادش، وأيضًا عن مواجهة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024

قناة beIN SPORTS 1 HD المشفرة الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد قادش.

معلق مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024

اسندت مباراة مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024 للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وعلق تشافي عن مواجهة قادش،: «سنذهب بهدف الهجوم وتحقيق التفوق مع وجود أجنحة تفتح اللعب، لن يتغير شيء. قادش يدافع عن منطقة الجزاء بشكل جيد للغاية وهم جيدون في الركلات الثابتة. سيرجيو جونزاليس مدرب جيد جدًا».

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التشكيل المتوقع لبرشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024

ويفاضل تشافي المدير الفني برشلونة بين الرباعي الزلزولي وأنسو فاتي وفيران توريس ولامين يامال لاختيار أحدهم في المنطقة الهجومية لتعويض غياب البرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف.

ويأتي تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش كالتالي:

في حراسة المرمي: تير يشتيجن. في خط الدفاع: بالدي، كريستينسن، ارواخو، كوندي. في خط الوسط: الكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج، جافي. في خط الهجوم: بيدري، ليفاندوفيسكي، رافينيا.

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 نقاط. وفي المقابل، يحتل فريق قادش المركز السادس في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

على الرغم من الفروق الواضحة بين فريقي برشلونة وقادش، فإن مهمة البارسا لن تكون سهلة في مباراته القادمة. يتواجه الفريقان في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، وتتمثل صعوبة مهمة برشلونة في غياب مدربه تشافي هيرنانديز بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأولى ضد خيتافي، وكذلك غياب رأس الحربة الخطير رافينها بسبب الإيقاف.

ومع ذلك، يتمتع برشلونة بعدد من اللاعبين ذوي الخبرات والثقافة الفائزة بالبطولات، مثل حارس المرمى مارك تير شتيجن ومجموعة المدافعين، والوسط المؤلف من بيدري وروميو ودي يونج وجوندوجان، والهداف روبرت ليفاندوفسكي.

في المقابل، يضع سيرجيو جونزاليس، المدير الفني لفريق قادش، آمالًا كبيرة في فريقه بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى ضد ألافيس، ويأمل في تحقيق فوز آخر على حساب فريق بحجم برشلونة. يعتمد جونزاليس على الدفعة المعنوية العالية للاعبي فريقه، ويرغب في تحقيق الانتصار في هذه المواجهة.