اهداف مباراة برشلونة وقادش (2-0) الدوري الاسباني

حقق برشلونة الفوز على قادش، بهدفين مقابل لا شىء، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

سجل بيدري الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 82 من عمر المباراة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من جوندوجان.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 94 من عمر اللقاء بعد انفراد تام بالمرمى.