البيتكوين يتفوق على كل الأصول الأخرى في النصف الأول من عام 2023 بارتفاع بنحو 83 %

أظهر تقرير حديث أن عملة البيتكوين كانت الأصل الأفضل أداءً في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ارتفع الأصل الرقمي الرائد بأكثر من 80% منهيًا النصف الأول من العالم فوق مستوي 30 ألف دولار، متجاوزًا الأصول العالمية الرئيسية الأخرى بهامش كبير مثل مؤشر ناسداك والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني و NYMEX Natural Gas وغيرها من الأسهم.

لقد تميز مسار البيتكوين خلال هذا العام باتجاه صعودي، حيث بدأ 2023 بمعنويات صعودية قوية وحققت العملة ارتفاع نحو 47% في شهر يناير، وعلى الرغم من المكاسب القوية التي حققتها العملة إلا أن مسارها كان يتميز بانخفاضات نموذجية، حيث تراجع السعر إلى 19500 دولار بعد ارتفاعه لأكثر من 25000 دولار للمرة الأولي منذ أغسطس 2022، في هذا الوقت رأي المحللون أن تخطي مستوي 25000 دولار خطوة هامة تؤكد على انتهاء السوق الهابط.

واستنأنفت عملة البيتكوين مرة أخري مسارها الصعودي في منتصف شهر يونيو، محققة مكاسب بأكثر من 58% لتتخطي مستوي الدعم النفسي 30000 دولار للمرة الأولي في عام، وبحلول نهاية شهر يونيو سجلت العملة الرقمية الرائدة مكاسب نصف سنوية تزيد عن 83%، الآن يعتبر غالبية تداول العملات الرقمية هذه المرة فرصة للتوحيد والتراكم مع توقع اندفاع صعودي قبل النصف التالي من البيتكوين والذي سيظهر في عام 2024.

كيف تمكنت البيتكوين من التفوق في الأداء على الأصول الأخرى؟

في الستة أشهر الأولي من عام 2023 تعامل سوق التشفير بطريقة أكثر نضجًا وسط تداعيات انهيار بورصة FTX في الأشهر الأخيرة من العام الماضي وانهيار العديد من الشركات التي ترتبط بالعملات المشفرة، فسرعان ما تجاهل السوق هذه المخاوف حيث شهدت الصناعة تجدد الطلب المؤسسي.

فى 15 يونيو قامت شركة بلاك روك وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم البالغة 10 تريليون دولار بالتقدم بطلب رسمي للحصول على صندوق متداول في البورصة ETF من البيتكوين، وقد دعمت هذه الخطوة العديد من المؤسسات المالية الأخرى مثل Fidelity لتقديم طلب مماثل لكي تحصل على ETF.

وسط هذه الأحداث تضاعف سعر البيتكوين تقريبًا من نحو 16000 دولار إلى أكثر من 30000 دولار، متفوقًا على الأصول الهامة الأخرى المذكورة سابقًا مثل الذهب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك وغيرها.

أيضًا شهد النصف الأول من عام 2023 ظهور Ordinals على شبكة بلوكشين البيتكوين، وتشبه Ordinals إلى حد كبير NFTs نظرًا لإنه ا تسمح بنقش النص والصور والصوت فى أصغر فئة من البيتكوين وهي ساتوشي، وقد دفعت Ordinals متوسط معاملات البيتكوين اليومية إلي مستوي قياسى، وهذا ما أدي إلى زيادة رسوم الشبكة، وهذا دليل على التأثير الهائل للابتكار على البيتكوين.

لماذا ارتفعت عملة البيتكوين؟

يتحمل الاحتياطي الفيدرالي المسؤولية جزئيًا عن العملات المشفرة، كانت زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي بمثابة رياح معاكسة كبرى في عام 2022، حيث فرضت معدلات أسعار الفائدة العالية في عقد الكثير من الضغط على الأصول الخطرة مثل العملات المعدنية وأسهم التكنولوجيا.

ولكن في عام 2023 اختلفت الأمور عندما كانت هناك علامات على تباطؤ التضخم وأن البنك المركزي الأمريكي أوشك على الانتهاء من عمله، لتصبح عملة البيتكوين أقل ارتباط بسوق الأسهم، لكنها لا تزال تتحرك بناءً على ما يقوله مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وعلى معدلات التضخم وأرقام الوظائف.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون الدافع الأكثر أهمية لمكاسب البيتكوين في عام 2023 هو الاهتمام المؤسسي المؤقت بالعملات المشفرة، لقد تم الترويج لهذا الاتجاه منذ سنوات على أنه ضروري لزيادة مستمرة في الأسعار.

ففي منتصف شهر يونيو أعلنت شركة بلاك روك وشركة Fidelity وآخرين عن تقديمهم طلب رسمي للحصول علي صناديق متداول في البورصة (ETFs)، يمكن أن يولد ذلك موجة جديدة من اهتمام المستهلكين ويمهد الطريق لمزيد من التبنى المؤسسى إذا تمت الموافقة عليه.

المحفزات الأخري لسوق التشفير

سواء إذا ما إذا سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات بصناديق ETFs للبيتكوين أم لا، فمن المتوقع أن يكون ذلك المحرك المهم التالي لأسواق العملات المشفرة، لا يزال متداولو العملات المشفرة متفائلين على الرغم من مقالة حديثة تم نشرها في صحيفة وول ستريت جورنال والتي زعمت أن الحكومة اكتشفت مشاكل في التطبيقات.

في الواقع، لقد نجت البيتكوين من الضغوط التنظيمية التي أثرت على بقية السوق، حيث صنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الكثير من العملات المشفرة الأصغر على أنها أوراق مالية غير خاضعة للتنظيم وقامت باستهداف البورصات مثل كوينبيز وبينانس، ومع ذلك، توصل المنظمون إلى اتفاق غير رسمي علي أن البيتكوين سلعة.

نظرًا لأنه من المتوقع صدور قرار في نزاع بين مُصدر الرمز المميز Ripple و SEC قريبًا، فإن المشاركين في السوق حريصون على معرفة الوضع القانونى للعملات المشفرة فى الولايات المتحدة، وستكون نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة ضد Ripple في عام 2020 لبيع أوراق مالية غير مسجلة أمرًا بالغ الأهمية.

ومن جهة أخري، يعد القبول العالمي للعملات الرقمية قضية أخرى يتجاهلها المستثمرون كثيرًا، لقد تم الإشادة بالرمز الرقمي اللامركزي لسنوات من قبل "المتطرفين" كبديل للنقود الورقية غير المستقرة، ولا تزال هذه الفكرة تشكل الأساس للعديد من مخططات التشفير.

توقعات النصف الثاني من عام 2023

وأشاد المستثمرون بالارتفاعات الكبيرة التي تحققت حتي الان هذا العام، ومع ذلك، لا تزال صحة سوق التشفير موضع تساؤل بسبب حجم التداول والسيولة المنخفضة تاريخيًا، والتي تعد من إرث انهيار بورصة FTX، الذي أدى إلى إيقاف المتداولين.

وفقًا لبعض محللي العملات الرقمية "تعرضت العملات المشفرة للمعاناة بشكل كبير فى عام 2023، مع تراجع الأحجام وتراجع السيولة العالمية، ومع ذلك، في الأشهر القادمة ومع استقرار السوق يمكننا أن نلاحظ تغيير أوسع.

قد يكون إجراء تنبؤات حول السعر المستقبلي للعملات المشفرة أمرًا صعبًا نظرًا لعدم وجود العديد من الأساسيات التى يمكن ربطها بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.

ومع ذلك، من الواضح أن الإجماع السائد بين المحللين في السوق هو أنه من المتوقع أن تستمر العملات المشفرة فى الارتفاع، مدعومة بالزخم من هذه البداية القوية لهذا العام.

في غضون عام، يتوقع محلل سوق آخر: "نري أن ميزان الاحتمالات الأكثر ترجيحًا هو الاتجاه الصعودى"، وفقًا للمحلل، إذا لم نكون على الأقل عند مستويات أعلي مما نحن فيه الآن أو ربما علي وشك الوصول إلي أعلى مستوي على الإطلاق بحلول هذا الوقت من العام المقبل، فستكون دورة السوق غير عادية جدًا.

يعتقد آخر أن عملة البيتكوين ستظل راكدة علي الأرجح مع اقترابها من 35000 دولار هذا الشهر، لكنه من المرجح أن تصل البيتكوين إلي مستوي قياسى جديد فى عام 2024، ولكن لا يزال هناك ستة أشهر كاملة حتي يتحقق هذا التنبؤ للعام القادم، ولكن إذا كان هناك درس واحد يمكن تعلمه من النصف الأول من العام هو أنه لا توجد أبدًا لحظة هدوء فى عالم العملات المشفرة.