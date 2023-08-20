وزارة التموين تعلن عن ممارسة لتوريد الذرة الصفراء

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية الذراع الشرائي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة رقم (1) لسنة 2023/2024 لتوريد من 55 إلى 60 ألف طن ذرة صفراء، لاستخدام العلف، طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد.

وذكرت الهيئة  أن فترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر و/أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023 والسداد.

وأضافت أن العروض تقدم يوم الأربعاء المقبل والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت، منوهة بأن باقي الشروط طبقا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد ئدآ والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة.

 

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