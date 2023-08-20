ميناء دمياط يتداول 36 سفينة ويستقبل 31.7 طن قمح



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم /الأحد/، أن الميناء استقبل خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 سفينة بينما غادرته 14 سفينة، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 180 مترا وعرضها 28 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31 ألفا و700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأكد المركز الإعلامي أن ذلك يأتي تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وحركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و756 طنا تشمل: 10 آلاف و400 طن يوريا و6296 طن رمل و3250 طن مولاس و4753 طن أسمنت معبأ و7060 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و729 طنا تشمل: 14 طن خردة و940 طن خشب زان و1414 طن أبلاكاش و6000 طن ذرة و533 طن أسمنت و21 ألفا و372 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131 ألفا و60 طنا.

ووصل رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 138 ألفا و60 طنا.

وبحسب البيان، غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3773 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5415 شاحنة.