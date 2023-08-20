إعلان اسم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية أكتوبر| تفاصيل

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مصير إنتخابات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "انتخابات نادي الزمالك ستكون قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل ومن يريد الترشح يتفضل.

تفاصيل انتخابات الزمالك

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" من يريد تجهيز قائمته يفعل من الآن ومن يريد تجهيز خطته فليفعل وليذهب للجلوس للحوار مع الجمعية العمومية للنادي افتحوا صفحة جديدة وإنسوا الماضي.


ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قبول استقالة مجلس الإدارة من قبل مديرية الشباب والرياضة.

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أشار موسى  إلي أن الخطوة والإجراء المقبل بشأن نادي الزمالك في يد وزير الشباب والرياضة، موضحا أن القرار لن يصدر قبل 5 أيام، ويمكن الحديث في ذلك بداية من الأسبوع المقبل وسيكون قرار في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره.

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