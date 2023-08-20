شريف خير الله: 'نادية الجندي عندها جماهيرية كبيرة والناس بتحبها بشكل مش طبيعي وسبب رشاقتها الرياضة'

شريف خير الله يكشف سر رشاقة نادية الجندي: بتروح الجيم من الساعه 7 ونص

كشف الفنان شريف خير الله، كواليس تعاونه مع الفنانة نادية الجندي، في فيلم عصر القوة، قائلا أنها ملتزمة في مواعيدها وتمارس التمارين الرياضيه بشكل مستمر.



وقال شريف خير الله، خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، "نادية الجندي واحنا بنعمل عصر القوة كانت بتنزل الساعه 7 ونص الجيم تخلص الساعة 9 وبعدها تروح التصوير الساعه 10 هي بتحافظ على جسمها وبتهتم بصحتها علشان كده بتصغر".



وأضاف شريف خير الله، أنه لم يعرف نادية الجندي معرفة شخصية قبل أن يتعاونا في الفيلم، حيث جلس معها ومع المخرج نادر جلال وبعدها لم يتواصل معه أحد لمدة أسبوعين، حتى وجد اتصال هاتفي من المخرج وطلب منه تقديم شخصية أحمد الفيومي في العمل.

شريف خير الله يتحدث عن نادية الجندي



واستكمل شريف:"بقيت أنا ونادية الجندي أصحاب أوي بعد ما عملنا الفيلم، وبقينا نروح نحضر عروض.. الناس كلها بتحبها أوي مش فاهم الجماهيرية دي جابتها من فين، كان ليها جماهيرية كبيرة والناس بتلف حوالين عربيتها عاوزين يشوفوها".



وأشار شريف خير الله، إلى أن الفنان الراحل عبد الله غيث أعجب كثيرا بالدور الذي قدمه في عصر القوة، وقام بترشيحه لفيلم ديني ولكنه اعتذر عن العمل بسبب عدم مهارته لركوب الخيول كون الدور يتطلب منه ذلك.

تحدث الفنان شريف خير الله، عن ترشيح الفنان نور الشريف له، في فيلم الطيب والشرس والجميلة، وقت حضوره لعرض مسرحي منذ أيام كان طالبا في المعهد العالي للفنون المسرحية.



وتابع خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، "نور الشريف رشحني لفليم الطيب والشرس والجميلة في عام 1993، وقتها المخرج مدحت السباعي قالي هنعمل تعديلات في السيناريو وهبعتلك وبعدها محدش بعتلي حاجه، والفيلم بدأ تصويره فقولت خلاص يبقى حد تاني خد الدور مكاني".



وأضاف شريف:"بعدها بـ 10 ايام كلمني أستاذ عبدالرؤوف وقالي هتروح مدينة السينما علشان هتصور الفيلم، قولت له بس أنا مخدتش السيناريو علشان أجي أمثل، قالي هات بدلتين وتعال علشان تعمل الدور.. رديت عليه بعصبية يعني ايه أجيب بدلتين وأجي أمثل هو أنا قاعد على الرصيف".

شريف خير الله يتحدث عن نور الشريف



واختتم شريف خير الله،:"وقتها افتكرت أن الحكاية دي معمولة من ورا نور الشريف، لأن هو ممثل أكاديمي وعارف يعني إيه أدوات الممثل، ومرضيتش أروح وبعدها عرفت أن نور الشريف زعل مني وبعد فترة حكيت له اللي حصل وهو كان مصر على الدور أن أنا اللي أعمله وهو كان مخبي الدور علشان المخرج كان عاوز حد مكاني لحد ما جه الوقت المناسب علشان يبعتلي".

يذكر أن برنامج "تفاصيل"، من تقديم الإعلامية نهال طايل ويعرض على قناة صدى البلد 2، ويذاع البرنامج يذاع الاحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية وتقدم حلولا للقضايا المطروحة، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



