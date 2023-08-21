رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يُشارك في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الهندسة بالمدينة

شارك المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في حفل نقابة المهندسين وكلية الهندسة جامعة دمياط بتخرج الدفعة الأولى من طلبة كلية الهندسة لعام 2023 بجامعة دمياط بالمدينة، وذلك بحضور المهندس عوض محمد عوض، نقيب مهندسي دمياط وأعضاء مجلس إدارة النقابة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وأولياء الأمور، وذلك في إطار الحرص على خلق جيل جديد قادر على المنافسة فى سوق العمل، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في علوم الهندسة.



وخلال فعاليات الحفل، ألقى المهندس محمد خلف الله، كلمةً عبَّر فيها عن سعادته بإنشاء كلية الهندسة بجامعة دمياط وتخرج الدفعة الأولى منها هذا العام، كما توجه بالتهنئة لأولياء الأمور والخريجين، ووعد بتقديم الدعم لكل من كلية الهندسة ونقابة المهندسين بدمياط لبناء جيل جديد من المهندسين لخدمة الوطن، عقب ذلك تم استكمال الحفل بتسليم الدروع وشهادات التقدير للخريجين وسط فرحة عارمة من الحضور.



وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد خلف الله، أعمال الزراعة الجارية بمنطقة الساحل وأحياء مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة نسب التنفيذ بالأعمال الجارية، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك فى إطار الحفاظ على المناطق الخضراء وتكثيف أعمال الزراعة والتجميل بالمدن الجديدة.



ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بتكثيف أعمال الزراعة وزيادة المغطيات والأشجار والزهور بالمناطق الخضراء والجزر بالطرق الرئيسية واستمرار أعمال الصيانة الدورية والرى اليومى للمسطحات، للحفاظ على المظهر الجمالى، وأعمال التطوير بالمدينة.



كما تفقد رئيس الجهاز المشتل الزراعى بالمدينة والمقام على مساحة 5 أفدنة، وذلك لإنتاج أشجار ونخيل الزينة والمغطيات الخضراء والزهور، والذى يحتوى على 5 صوبات زراعية وواحدة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الكومبست النباتى المستخدم فى أعمال التسميد الشتوى، بالإضافة إلى أحواض زراعات مختلفة.



وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اهمية التنسيق بين الشركات العاملة بالمدينة وإدارة الزراعة بالجهاز للاستفادة من المزروعات والشتلات المنتجة بالمشروعات الجارية بالمدينة.



وفي ذات السياق، تفقد المهندس محمد خلف الله، مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز بشاطىء قادرون لذوى الهمم، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم الانتهاء من صب المشَّايات وتركيب الأعمدة الديكورية وتجهيز المسطحات الخضراء لأعمال الزراعة،كما تفقد أعمال تنفيذ الممرات الآمنة داخل مياه البحر، طبقًا للمواصفات ومعامل الأمان وذلك لتوفير الخدمات لرواد الشاطئ.



ووجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والانتهاء من أعمال زراعة أشجار النخيل وعمل البردورات بمدخل منطقة الشواطىء المميزة، لتتماشى مع اعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

