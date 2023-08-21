ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع احتمالات تنظيم إضراب في استراليا

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الاثنين، متأثرة باستعداد عمال مشروع مهم للتصدير في استراليا لتنظيم إضراب في حال عدم التوصل لاتفاق في مفاوضات الأجور التي تنطلق بعد غد الأربعاء.



وقفزت أسعار الغاز في العقود الآجلة للشهر التالي في المنصة الهولندية لتداول عقود الغاز بنسبة 18% لتصل إلى 42.90 يورو لكل ميجاوات في الساعة.



ووفقًا لوكالة "بلومبرج للأنباء" فإن الإضراب يمكن أن يبدأ في الثاني من سبتمبر إذا لم تقدم شركة "وودسايد انرجي جروب" التي تتولى تشغيل محطة الغاز اتفاقًا مناسبا، فضلا عن محطات "شيفرون" كورب التي بدأ العمال فيها التصويت الأسبوع الماضي على إمكانية تنظيم إضرابات.



وأشارت إلى أن حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز في استراليا قد تؤثر على 10% من صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم.