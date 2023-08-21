اقتصاد تايلاند ينمو بمعدل 1.8 % سنويا خلال الربع الثاني

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل اقتصاد تايلاند نموًا سنويًا بمعدل 1.8 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.6 % خلال الربع الأول من العام، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 3.1 % سنويًا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء التايلندي فإن اقتصاد البلاد سجل تباطؤًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، سجل اقتصاد تايلاند نموًا ربع سنويا خلال الربع الثاني بمعدل 0.2 %، مقابل 0.7% في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1.2 % خلال الربع الثاني.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - تنسيق الجامعات 2023.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. كليات تقبل أقل من 60%

ظهرت حالا.. نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم 2023 جميع الكليات الآن tansik.digital.gov.eg

طاهر أبو زيد: هذا سر استقرار الأهلي إداريًا عن الزمالك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع البرازيلي سوزا

"بشق الأنفس".. آرسنال يفوز على كريستال بالاس بهدف دون رد في البريميرليج

صدام ناري داخل إدارة الأهلي بسبب حسام غالي

عاجل.. الزمالك يستقر على رحيل هؤلاء اللاعبين بعد طلب أوسوريو

متى موعد أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟