اقتصاد تايلاند ينمو بمعدل 1.8 % سنويا خلال الربع الثاني

سجل اقتصاد تايلاند نموًا سنويًا بمعدل 1.8 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.6 % خلال الربع الأول من العام، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 3.1 % سنويًا.



وبحسب بيانات مكتب الإحصاء التايلندي فإن اقتصاد البلاد سجل تباطؤًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وفي الوقت نفسه، سجل اقتصاد تايلاند نموًا ربع سنويا خلال الربع الثاني بمعدل 0.2 %، مقابل 0.7% في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1.2 % خلال الربع الثاني.