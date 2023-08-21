موانئ البحر الأحمر تتداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و484 شاحنة و65 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 1145 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 7 سفن.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 500 طن بضائع، و104 شاحنات، و8 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف و500 طن بضائع، و380 شاحنة، و57 سيارة.

وأوضحت أن السفينتين (بوسيدون اكسبريس، الحرية 2) غادرتا ميناء سفاجا، فيما تم تداول 1400 طن بضائع، و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (آيلة، سينا، بريدج) بميناء نويبع البحري، كما وصلت السفينة ( EDVANTURA) لميناء بورتوفيق قادمة فارغة لشحن دقيق.