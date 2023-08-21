موانئ البحر الأحمر تتداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و484 شاحنة و65 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 1145 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 7 سفن.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 500 طن بضائع، و104 شاحنات، و8 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف و500 طن بضائع، و380 شاحنة، و57 سيارة.

وأوضحت أن السفينتين (بوسيدون اكسبريس، الحرية 2) غادرتا ميناء سفاجا، فيما تم تداول 1400 طن بضائع، و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (آيلة، سينا، بريدج) بميناء نويبع البحري، كما وصلت السفينة ( EDVANTURA) لميناء بورتوفيق قادمة فارغة لشحن دقيق.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - تنسيق الجامعات 2023.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. كليات تقبل أقل من 60%

ظهرت حالا.. نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم 2023 جميع الكليات الآن tansik.digital.gov.eg

طاهر أبو زيد: هذا سر استقرار الأهلي إداريًا عن الزمالك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع البرازيلي سوزا

"بشق الأنفس".. آرسنال يفوز على كريستال بالاس بهدف دون رد في البريميرليج

صدام ناري داخل إدارة الأهلي بسبب حسام غالي

عاجل.. الزمالك يستقر على رحيل هؤلاء اللاعبين بعد طلب أوسوريو

متى موعد أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟