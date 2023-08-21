ميناء دمياط تستقبل 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و533 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة في بيان، اليوم الإثنين، أن من بين السفن السفينة (SANTY) التي ترفع علم جزر مارشال القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص؛ وهو ما يؤكد جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وتابع المركز أن الميناء غادره 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و684 طن قمح للميناء إلى صوامع (كوم أبو راضي)، بالإضافة إلى 4 وحدات نهرية (بارج)، بعد أن قامت بتحميل شحنة بلغت 1130 طنا من القمح متجهه إلى إمبابة، بعد انتهائها من تفريغ شحنة تقدر بنحو 1150 طن أسمنت معبأ أبيض، قادمة من المنيا، ونقلها إلى السفينة (ALRAQEEM) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 125 ألفا و575 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 150 ألفا و595 طنا، لافتا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 962 حاوية مكافئة، والواردة 133 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 1500 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 21 ألفا و759 طنا، بينما شملت الواردات 45 ألفا و574 طنا من البضائع.