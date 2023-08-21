الأهلي يدرس الانسحاب من مشاركة فرج عامر في العلمين بسبب المديونيات

أثارت زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للأكاديمية البحرية بالعلمين التكهنات حول مصير إنشاء فرع النادي الأحمر بالعلمين، حيث أن الخطيب لم يتطرق في حديثه بالأكاديمية عن فرع النادي بالعلمين بالرغم من أنه يقع أمام الأكاديمية مباشرة إضافة إلى ذلك لم يتفقد موقع النادي نهائيا.

وأفاد مصدر، في تصريحاته خاصة أنه هناك عدة أسباب تدفع الأهلي إلى الانسحاب من مشاركة فرج عامر في العلمين وعلى رأس هذه الأسباب ما يتم تداوله عن الوضع المالي لفرج عامر، رئيس نادي سموحة، وأزمة القروض مع عدة بنوك على رأسها البنك الأهلي الذي أشارت تقارير إلى رفضه منح عامر قرض قيمته 500 مليون جنيه مؤخرا.

ومن الأسباب التي تدفع الأهلي للانسحاب، التباطؤ الشديد في الإنشاءات في مشروع سانتوريني العلمين، وانسحاب عدد كبير من الملاك من المشروع ما أثار مخاوف لدى الأهلي من سحب الدولة للمشروع من فرج عامر بسبب عدم التزامه بالجدول الزمني لمدينة العلمين والتي تعتبر أحد المشروعات القومية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت الواجهة الأولى للمصيفين في غضون سنوات قليلة ويسابق الزمن من أجل إنهاء كافة الإنشاءات بها.

وما يشير لذلك أنه في وقت سابق علق الأهلي على فرع النادي بالعلمين في بيان رسمي قائلا: "الأهلي لم يطرح أي معلومة بخصوص عضوية فرع النادي بالعلمين وأنه الجهة الوحيدة التي تقرر مثل هذه الأمور عندما يحدث ذلك".

وأتم البيان: "أنه سيتم الإعلان عنه من خلال المنصات الرسمية للنادي".

وأعلن فرج عامر، في عدة تصريحات تلفزيونية تكفله ببناء فرع النادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة، ليخرج الأهلي ببيانه نافيا تصريحات رئيس سموحة.

