سعر الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في شهرين



تراجع سعر الدولار عن أعلى مستوى في شهرين بعد مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية وسط تحسن شهية المخاطرة في أوروبا وتحول التركيز إلى اجتماع جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية المقرر أن يبدأ يوم الجمعة.



وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى في أحدث تداول 0.2% إلى 103.18، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 103.68 الذي سجله يوم الجمعة.



وقال مايكل براون محلل السوق في تريدر إكس "تبدو شهية المخاطرة أوضح مما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية والتي تؤثر على الدولار فيما يبدو".



ومن المرتقب أن يدلي رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بتصريحات يوم الجمعة. وقد تحدد تصريحاته اتجاه عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي قادت إلى ارتفاع الدولار في الأسابيع الماضية.



وفي غضون ذلك، وصل الدولار الأسترالي إلى 0.6420 دولار والدولار النيوزيلندي إلى 0.5926 دولار، وهي مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما في تسعة أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي.



وخفضت الصين سعر الإقراض القياسي لأجل عام عشر نقاط أساس وأبقت على سعر الفائدة لأجل خمس سنوات دون تغيير، فيما كان الخبراء يتوقعون خفضا أكبر يصل إلى 15 نقطة أساس لكليهما.



وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية لأكثر من 7.3 للدولار قبل أن يتجه صعودا بعدما ذكرت رويترز أنه لوحظ أن البنوك الصينية المملوكة للدولة تعمل بنشاط على التخلص من السيولة باليوان في الخارج في خطوة رفعت تكلفة بيع العملة على المكشوف.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.0906 دولار. كما سجل الجنيه الإسترليني صعودا طفيفا إلى 1.2756 دولار، فيما ارتفع الفرنك السويسري بالكاد فوق أدنى مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.8793 للدولار.