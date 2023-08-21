الصين توافق على استئناف الخطوط الجوية الكورية الشمالية الرحلات بين البلدين



قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن بكين وافقت على أن تستأنف شركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية "إير كوريو" الرحلات إلى الصين.



ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل مثل موعد استئناف الرحلات أو عدد الرحلات الأسبوعية. وأحالت الوزارة أسئلة أخرى إلى هيئة تنظيم الطيران في الصين والتي لم تكن متاحة للتعليق.



وتأتي الموافقة بعد أن قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن الحدود بين كوريا الشمالية والصين يعاد فتحها تدريجيا، مع زيادة خدمات القطارات.



والصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية وأكبر دول جوارها.



وتم تعليق الرحلات الجوية بين الجانبين في أوائل عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19 عندما أغلق البلدان الحدود مع الدول الأخرى.