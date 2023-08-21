اللجنة الأردنية السعودية تبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي

بحثت اللجنة الأردنية السعودية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة التي انعقدت في الرياض، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تعزيز وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ومواضيع الطاقة والنقل والسياحة، والقنصلية والثقافية والاجتماعية، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى أرحب.



وأكد الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما قبيل انطلاق أعمال اللجنة أهمية العمل بأقصى طاقة لتذليل العوائق كافة التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري وتنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين لإحداث تقدم واضح في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.



وبين الشمالي أن دورية انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي ترجمة للحرص الواضح لزيادة أطر التعاون في المجالات المختلفة ولمواجهة مختلف التحديات الناتجة عن ظروف استثنائية يشهدها العالم حاليًا، مؤكدًا أن النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين دليل واضح على نجاح مساعي البلدين في ترجمة التوافقات لمشاريع على أرض الواقع، وان الفرص مواتية لزيادة التعاون في مختلف المجالات.



بدوره، قال وزير النقل السعودي إن أهمية عقد اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها يأتي من منطلق الحرص المشترك على تنفيذ ما يجري التوافق عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مؤكدا متانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.



وقدم أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، رئيس الجانب الاردني لاجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة المشتركة ووكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع المكلّف عن الجانب السعودي سيف بن سعد الفقار إيجازا خلال اجتماعات اللجنة الوزارية تضمن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية التي اختتمت أعمالها أمس الأحد، كما تم التأكيد على ما تمتلكه المملكتان من معطيات وموارد ورغبة حقيقية من خلال الجانبين لتعزيز العلاقات بهدف فتح آفاق متجددة من التفاؤل وفرصًا ثرية للتعاون والنمو المتكامل في عدة مجالات للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



كما جرى في نهاية أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة عمان ومجموعة تداول السعودية وبرنامج تنفيذي في مجال التدريب المهني إضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.