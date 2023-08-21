ارتفاع أسهم أوروبا بعد خسائر 4 أيام

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات يوم الاثنين منهية سلسلة خسائر دامت أربعة أيام مع صعود أسهم شركات الطاقة والتعدين وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، بينما قادت شركة الأدوية الدنمركية (نوفو نورديسك) المكاسب في قطاع الرعاية الصحية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة بعد صعوده 0.9 بالمئة خلال تعاملات اليوم. وكان قد أغلق عند أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الجمعة.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.6 بالمئة والتعدين 0.4 بالمئة لتقتفي أثر أسعار النفط الخام والمعادن.

وارتفع مؤشر الرعاية الصحية في أوروبا 0.3 بالمئة مدعوما بصعود أسهم شركة نوفو نورديسك 0.8 بالمئة بعدما رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية.

وانخفضت أسهم شركات العقارات اثنين بالمئة لتقود التراجع بين مؤشرات القطاعات.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في يوليو تموز.