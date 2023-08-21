أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 5 أشهر

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في خمسة أشهر يوم الاثنين بعد أن ضغطت عوائد سندات الخزانة المرتفعة على المعدن الأصفر مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

انخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1887.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش. وظل سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي ثابتا عند 1916 دولار.

قال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو: "نشهد اهتماما بالشراء عند هذه المستويات، لكن اهتمام محدود لأن الرسوم البيانية لا تزال هبوطية".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.3379 بالمئة، في أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول، مما قلص من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس آذار مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 1.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 905.48 دولار. وتراجع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1233.10 دولار.