الصومال يحظر تطبيقات السوشيال ميديا والمراهنات

تيك توك وتيليجرام ووَن إكس بت

قال وزير الاتصالات الصومالي جامع حسن خليف إن بلاده حظرت (تيك توك) وتطبيق المراسلة (تيليجرام) وموقع المراهنات الإلكتروني (وَن إكس بت) للحد من انتشار المحتوى غير اللائق والدعاية البذيئة.

وقال خليف في بيان في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد إن "وزير الاتصالات يأمر شركات الإنترنت بوقف التطبيقات المذكورة أعلاه، والتي يستخدمها الإرهابيون والجماعات المنحرفة أخلاقيا باستمرار لنشر صور مروعة وتضليل الجمهور".

وكثيرا ما ينشر أعضاء حركة الشباب المتمردة مواد عن أنشطتهم على تيك توك وتيليجرام.

ويأتي القرار بعد أيام من إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن هجوما عسكريا على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة يهدف إلى القضاء على الجماعة خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

رفض تيك توك التعليق، قائلا إن التطبيق ينتظر تواصلا رسميا لإخطاره بالحظر.

وقالت إدارة تطبيق تيليجرام في بيان "تيليجرام يحذف باستمرار الدعاية الإرهابية في الصومال وفي جميع أنحاء العالم". وأضافت أنها "تتصدى بنشاط" للمحتوى الضار على المنصة.

ولم ترد شركة وَن إكس بت بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وأبدى عدد من مستخدمي تيك توك في الصومال، الذين يكسبون المال عبر نشر مقاطع فيديو أو الترويج لبضائعهم، رفضهم للحظر.

وقال عبد القادر علي محمد، الذي يطلق على نفسه اسم "رئيس تيك توك" في الصومال إن "الحظر المفروض على تيك توك سيتسبب في معاناة الكثير من الأسر".

وأضاف "ومن أين نحصل على قوتنا اليومي".

وأعرب حليمو حسن، الذي يبيع الذهب عبر منصة تيك توك، عن شعوره بالقلق من فقد عملائه.

وقال "أحث الحكومة على إتاحة تيك توك للجمهور، لكن مع فرض سيطرة على طريقة استخدامه في إطار السياق الثقافي للصومال".

وأمهل الأمر الصادر مزودي خدمة الإنترنت حتى يوم 24 أغسطس آب لتطبيق الحظر.

ويحظى وَن إكس بت للمراهنة بشعبية في الصومال، خاصة في مباريات كرة القدم.

ويتعرض تيك توك لتهديد بفرض حظر عليه في الولايات المتحدة بسبب علاقاته المزعومة بالحكومة الصينية. وأصبحت مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق في مايو أيار.