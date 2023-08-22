نتائج أعمال النصف الأول من 2023.. إيرادات سي آي كابيتال تتخطي 3 مليار جنيه و517 مليون جنيه صافي ربح

إيرادات قياسية للشركة بلغت 3.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 92٪ على أساس سنوي

ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة قدرها 52٪ على أساس سنوي

ارتفاع محفظة التمويل لتصل إلى 20 مليار جنيه مصري

أعلنت اليوم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه مصري (بنسبة ارتفاع قدرها 92٪ عن العام السابق)، كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة52 % على أساس سنوي ليبلغ 517 مليون جنيه مصري. وسجل إجمالي محفظة التمويل الخاصة بالشركة ارتفاعًا بنسبة 27%، ليسجل أعلى مستوياته بقيمة 20 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من العام، لتحتل قمة السوق المصري.

ومن جانبه صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، أن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية قوية عبر كافة انشطتها خلال النصف الأول من عام 2023، حيث استمرت محفظة التمويل الخاصة بالشركة في الارتفاع لتصل إلى 20 مليار جنيه مصري، كما استمرت الشركة في تحقيق ارتفاعًا قويًا في إيرادات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، أضاف جوهر، أن نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات استمر في تنمية أعماله في أسواق الدين مع تنفيذ عدد من الصفقات البارزة في مجال الدمج والاستحواذ وأسواق المال خلال النصف الأول من العام. كما تمكنت سي آي كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية من مضاعفة أرباحها والحفاظ على مكانتها الرائدة بالسوق المصري. واستطاعت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول أن تحتفظ بقمة تصنيفات الأداء للصناديق المدارة مع تنمية حجم أصولها.

وارتفع حجم محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار جنيه مصري، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 113% على أساس سنوي لتسجل 1.76 مليار جنيه مصري، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 55% ليصل إلى 293 مليون جنيه مصري بنهاية النصف الأول.

ومن جانبها واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، حيث تمكنت محفظة الشركة التمويلية من تسجيل أعلي مستوى لها منذ بدء نشاط الشركة، لتسجل 2.95 مليار جنيه مصري بارتفاع 48% عن نفس الفترة بالعام السابق. وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 28% على أساس سنوي، ليصل إلى 202 مليون جنيه مصري. وتمكنت شركة ريفي من تحقيق نمو في إجمالي التمويلات المقدمة لعملائها بنسبة 38% ليبلغ 2.1 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام، كما واصلت الشركة التوسع بشبكة فروعها عبر إضافة 22 فرع جديد خلال النصف الأول من العام ليبلغ إجمالي عدد الفروع 154 فرع في 21 محافظة بمختلفة أنحاء الجمهورية لخدمة 169 ألف عميل.

واستمرت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري في تحقيق نمو على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع حجم محفظتها التمويلية بنسبة 38% على أساس سنوي ليبلغ 793 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من العام، فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 138% على أساس سنوي ليبلغ 88 مليون جنيه. وبلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة لعملاء الشركة 305 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه سوق رأس المال، تمكن بنك الاستثمار التابع لشركة سي آي كابيتال من تحقيق أداءً متميزًا، حيث ارتفع إجمالي إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 77% على أساس سنوي ليصل إلى 542 مليون جنيه مصري، كما واصل بنك الاستثمار تقديم خدماته الاستشارية لعدد من الصفقات البارزة المتنوعة خلال النصف الأول من 2023، فضلًا عن إتمام أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري. وتمكن نشاط السمسرة في الأوراق المالية من تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 294 مليون جنيه مصري، بارتفاع 131% على أساس سنوي، كما استمرت سي آي كابيتال لإدارة الأصول في تحقيق أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 55.9 مليار جنيه مصري بارتفاع سنوي 296٪، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 287٪ على أساس سنوي لتسجل 105 مليون جنيه مصري.

وأختتم جوهر، أن شركة سي آي كابيتال استطاعت أن تواجه التقلبات السوقية من خلال جهود فريق العمل ونموذج أعمالها القوي والمتنوع، حيث تمكنت الشركة من تعزيز مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في السوق المصري، كما تكثف الشركة خلال الأشهر القادمة العمل على تنفيذ خطط التوسع الجغرافي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.