عاجل.. كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب فى خليج السويس

الاقتصاد
وزارة البترول
وزارة البترول

أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس. حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة(50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%).

تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11،، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا. ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم اجرائه حتي الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 الف برميل يوميًا مقارنة بنحو 4 الاف برميل يوميًا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى. والبئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الانتاج المبكر، والجدير بالذكر إنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الانتاج المبكر وسيتم استخدامها لإستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز.

بالاضافة إلى ذلك، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.

العامة للبترول كشف بترولي جديد الهيئة المصرية العامة للبترول
Elfagr.org

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