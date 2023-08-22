بث مباشر مباراة النصر ضد شباب الأهلي تويتر (1 - 0): يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر وشباب أهلي دبي بث مباشر اليوم يلا شوت {دوري الأبطال}

مشاهدة مباراة النصر وشباب أهلي دبي بث مباشر اليوم يلا شوت

جووووول تاليسكا ، جاء الهدف بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها تاليسكا رأسية على يمين الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية حية وبث مباشر بالفيديو لأحداث مباراة النصر السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

بث مباشر مباراة النصر وشباب أهلي دبي.. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره فريق شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 ضمن منافسات الملحق الآسيوي، المؤهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل الفريق السعودي العالمي.

جولة آسيوية للعالمي Al Nasr vs Shabab Al Ahli Club اليوم ، بث مباشر مباراة النصر ضد شباب الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة النصر وشباب أهلي دبي بث مباشر اليوم يلا شوت، يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي في الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2024، وسيتم لعب المباراة على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وقد تأهل شباب الأهلي دبي إلى هذا الدور بعد فوزهم على الوحدات الأردني في الدور التمهيدي بثلاثية نظيفة. وفي مباراتهم الأخيرة، فازوا على عجمان بثلاثية في الدوري الإماراتي.

ومن ناحية أخرى، يعاني النصر من حالة متذبذبة، حيث خسروا مباراتين في افتتاح الدوري السعودي. وكانوا قد خرجوا من دوري أبطال آسيا مبكرًا، مما يشكل ضربة كبيرة لطموحات جماهير الفريق في التتويج القاري.

وسيكون لدى فريق النصر مهمة صعبة في هذه المباراة، حيث يجب عليهم تحسين أدائهم إذا أرادوا تحقيق نتائج إيجابية. ومن المؤكد أن جماهيرهم ستكون على موعد مع مباراة قوية ومثيرة.

إذا كان النصر يرغب في تحقيق الفوز في هذه المباراة، فإنه يحتاج إلى تحسين أدائه والتركيز على نقاط ضعف فريق شباب الأهلي دبي. وعلى الرغم من أن شباب الأهلي دبي قادرون على تقديم أداء قوي، إلا أن النصر يمتلك لاعبين مميزين يستطيعون تحقيق الفوز لفريقهم.

ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا للفرق المشاركة، حيث ستحدد من سيلحق بالفائز إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2024. وسوف يتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.

مشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي اليوم يلا شوت

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية حصولها على حقوق نقل مباراة النصر وشباب الأهلي، ثم زفّت نبأ سعيدًا للجماهير بأن المباراة ستكون متاحة مجانًا من خلال قناة SSC NEWS.

كما يمكنك متابعة اللقاء عبر قناتي SSC1 HD وSSC5 HD.

تناثرت أقوال أن المباراة ستكون مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية أو دبي الرياضية، لكن لم يعلن أي منهما حتى الآن حصوله على حقوق نقل اللقاء.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2024؟

قناة SSC NEWS المفتوحة موجودة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، كحال جميع بقية شبكة SSC.

تردد قناة SSC NEWS على عرب سات

التردد 12149 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500

تردد قنوات SSC1 HD على عرب سات

التردد 12418 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2024

سيكون البث المباشر لمباراة النصر وشباب الأهلي متاحًا بصورة مجانية في كل أرجاء العالم من خلال تطبيق "شاهد".

متى موعد مباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي هو يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة والثلث بتوقيت السعودية، التاسعة والثلث بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للنصر أمام شباب الأهلي الإماراتي

حراسة المرمى: وليد عبدالله.

خط الدفاع: سلطان الغنام، على لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط: سيكو فوفانا، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

إيمريك لابورت يوافق على الانتقال للنصر

أكد الإعلامي سانتي أونا عن انتقال إيمريك لابورت، نجم مانشستر سيتي، إلى نادي النصر السعودي بعقد يمتد حتى عام 2026. ووفقًا للإعلامي، فإن اللاعب سيحصل على راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو.

ويعد لابورت من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي، وقد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو مقابل 65 مليون يورو. وشارك اللاعب بشكل أساسي في فريقه خلال المواسم الماضية، حيث ساعد الفريق في تحقيق العديد من الألقاب، بما في ذلك لقبي الدوري الإنجليزي.

ومن جانبه، كشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن اهتمام نادي النصر باللاعب البرازيلي أوتافيو إدميلسون دا سيلفا مونتيرو، والذي يلعب حاليًا في وسط ميدان بورتو البرتغالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي | من هنـــا

ومن المتوقع أن يكون انضمام أوتافيو إلى صفوف النصر، إضافة قوية لخط وسط الفريق، حيث يتمتع اللاعب بمهارات فنية عالية وقدرة على صناعة الأهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي | من هنـــا

وبهذه الصفقات، يسعى نادي النصر إلى تعزيز صفوفه وتحسين أدائه في الموسم المقبل، والمنافسة بشكل أفضل في دوري أبطال آسيا. ومن المؤكد أن جماهير الفريق تتطلع إلى رؤية لابورت وأوتافيو يرتديان قميص النصر، وإلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.