عاجل..من المستثمرون الأجانب الذين يتفاوضون على شراء الشرقية للدخان؟

كشفت مصادر أن شركتي المتحدة للتبغ التابعة لشركة فيليب موريس الامريكية، والشركة اليابان الدولية للتبغ التي تمتلك الحكومة اليابانية حصة 33% منها يتفاوضون على شراء حصة 30% من أسهم الحكومة بالشركة الشرقية للدخان.

المتحدة للتبغ واليابان الدولية يتنافسان على شراء الشرقية للدخان:

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أن المساهم الرئيسي بها القابضة للصناعات الكيماوية تلقى عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% بالشركة.

وسبق وأن باعت الحكومة حصة بنحو 4.5% من أسهم الشرقية للدخان في عام 2019 بقيمة 1 مليار جنيه لتنخفض بعضها حصتها إلى 50.59%.

ويتوزع باقي هيكلة ملكية الشرقية للدخان بين صندوق استثمار في جنوب افريقيا بحصة 7.5% و اتحاد العمال المساهمين بنسبة 5.2% والباقي نسبة تداول حر.

وتعد المتحد للتبغ إحدي الشركات التابعة لشركة فيليب موريس الامريكية وحصلت على رخصة صناعة السجائر بمصر العام الماضي، وتمتلك حقوق بيع سجائر ميريت ومارلبورو.

بينما اليابان الدولية للتبغ إحدي الشركات التابعة لحكومة اليابان، حيث تستحوذ على حصة 33% وتأسست الشركة عام 1985، لديها تواجد في أكثر من 130 دولة من خلال أكثر من 400 مكتب، وتقوم بتوزيع سجائر وينستون وكامل وLD.

دراسة القيمة العادلة لسهم الشرقية للدخان:

وقالت المصادر، إن الحكومة حتى الآن مازالت في مرحلة التقييم المبدئي للعرضين، ولم تحسم أمرها بعد، مشيرا إلى أنها منفتحه لإتمام الصفقة على السعر الأعلى.

وأضافت المصادر، أنه يجري دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة لتحديد سعر إتمام الصفقة.

وتأتي بيع جزء من حصة الحكومة بالشرقية للدخان، ضمن برنامج الحكومة للطروحات الشركات بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

سهم الشرقية للدخان يقفز إلى 18.85 جنيها:

وفي ظل الحديث ع صفقة بيع الحكومة 30% من اسهمها بالشرقية للدخان قفز سعر السهم بالبورصة 10% اليوم ليلامس مستويات 20 جنيها قبل ان يقلص مكاسبة ويسجل مستويات 19.85 جنيها.

وتستحوذ شركة "إيسترن كومباني"، على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر.

وارتفعت ارباح ايسترن كومباني، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، ارتفاع أرباح بنسبة 24.5 على أساس سنوي حيث بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 14%.