"أكيلا".. تسجيل أول سفينة عمانية في نشاط الصيد

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية، عن تسجيل أول سفينة عُمانية تعمل بنشاط الصيد باسم "أكيلا" تابعة لشركة أسماك السطح العُمانية إحدى شركات شركة تنمية أسماك عُمان.

وأضافت الوزارة، بأنه تم تسجيل السفينة بعد اكتمال إجراءات تسجيلها من قبل قسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس حسب اللوائح المنظمة بهذا الشأن، حيث صممت السفينة وفقًا لأعلى المعايير الدولية والذي يعكس التزام شركة تنمية أسماك عُمان بممارسات الصيد المستدام والنمو الاقتصادي في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان.

فيما احتفلت مساء أمس الأول، شركةُ تنمية أسماك عُمان بميناء السلطان قابوس بولاية مطرح بتدشين السفينة «أكيلا»، وذلك تحت رعاية " سلطان بن سالم الحبسي" وزير المالية العمانى كأحدث سفينة صيد تنضم إلى أسطول شركة أسماك السطح العُمانية التابعة للمجموعة.

وصممت السفينة وفقا لأعلى المعايير الدولية والذي يعكس التزام شركة تنمية أسماك عُمان بممارسات الصيد المستدام، والنمو الاقتصادي في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان.

وقال منير بن علي المنيري رئيس مجلس إدارة تنمية أسماك عُمان: إن «أكيلا» سفينة صيد متطورة تم إكمال بنائها الشهر الماضي، وترفع بكل فخر عَلَم سلطنة عُمان، وهي السفينة رقم 792 لحوض بناء السفن الشهير زاماكونا في باسايا في إسبانيا، وصنعت لعمليات شركة أسماك السطح العُمانية التابعة لشركة تنمية أسماك عُمان المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني.

وقال المهندس نبيل بن سالم البيماني الرئيس التنفيذي لشركة تنمية أسماك عُمان: إن السفينة «أكيلا» تجسد التزام الشركة بممارسات الصيد المستدامة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، فبهذا الاستثمار نعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جذابة محليا ودوليا في قطاع الثروة السمكية»، وتنفذ شركة تنمية أسماك عُمان هذه المشروعات التطويرية بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف تعزيز الاستغلال المستدام لموارد الثروة السمكية، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وصون التراث البحري لصيادي الأسماك في سلطنة عُمان

وقال المهندس داوود بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة أسماك السطح العُمانية عن تفاصيل السفينة «أكيلا» بأن طولها يبلغ 85 مترًا، وتتمتع بسعة تصل إلى 1800 متر مكعب وتتحمل حمولة إجمالية تبلغ 2480 طنًا وحمولة ساكنة تبلغ 1900 طن، للعمل بكفاءة، مما يحسن من إمكانيات الصيد مع تقليل الأثر على البيئة.

واشتمل حفل تدشين السفينة على جولة تعريفية بمحتوى السفينة وما تشمله من إمكانيات وتقنيات متطورة.